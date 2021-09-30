Злопамятный житель Ставрополья попытался добить полотенцем выздоравливающего товарища

Затяжной бытовой конфликт вылился в уголовное дело в Ипатовском городском округе, об этом сообщает ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Двое соседей решили вместе употребить алкоголь. Во время застолья между ними вспыхнула ссора, во время которой один из них нанес товарищу два ножевых ранения, квалифицированных как средней тяжести вред здоровью.

Вскоре раненого выписали из больницы. Снова будучи в состоянии алкогольного опьянения, сосед-агрессор решил навестить жертву, но беседа снова зашла не туда. "Поддавшись эмоциям, злоумышленник стал душить еще неокрепшего товарища полотенцем и высказывать при этом угрозы убийством", - сообщили в полиции.

Против дебошира возбуждены уголовные дела по п. "з" ч.2 ст.112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и ч.1 ст.119 (угроза убийством) УК РФ, они соединены в одно производство.

Идет расследование.