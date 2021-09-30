Главная » Новости

Мурашко: третья фаза клинических испытаний "Спутника V" завершилась успешно

Мурашко: третья фаза клинических испытаний &quot;Спутника V&quot; завершилась успешно

В России завершена третья фаза клинических испытаний российской вакцины от Covid-19 - "ГамКовидВак", или "Спутник V". Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По его словам, в испытаниях участвовали пациенты в возрасте старше 60 лет.

"Показан высокий профиль безопасности и эффективности вакцины, сегодня идет подготовка итогового отчета", - цитирует министра "Интерфакс".

Глава Минздрава добавил, что на данный момент накоплено огромное количество данных, о 23 тыс участниках испытаний, и на их основе можно сделать вывод о хорошем профиле безопасности препарата.

"Институт Гамалеи разрабатывает новые показания для вакцинации и использования вакцины", - уточнил Мурашко.

995 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!