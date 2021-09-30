Мурашко перечислил регионы-лидеры по темпам вакцинации от коронавируса

Наиболее высокие темпы вакцинации от коронавируса в Брянской, Курской, Пензенской областях, на Чукотке и в Санкт-Петербурге, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Также по данным главы ведомства, более 49 млн россиян получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, обе получили около 40 млн. "Более 1,5 млн граждан Российской Федерации вакцинированы "Спутником Лайт", - сказал он.

Далее министр отметил, что запасов вакцин от коронавирусной инфекции в регионах хватит больше чем на два месяца. "Таким образом, никаких препятствий для получения вакцин на сегодняшний день нет ни в одном субъекте Российской Федерации", - обратил внимание глава Минздрава РФ.