Десятки тысяч сторонников встретят Саакашвили в аэропорту?

Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили готовы привести в аэропорт для его встречи 50 тыс человек, сообщила лидер оппозиционной партии "Закон и справедливость" Тако Чарквиани.

Ранее оппозиционер создала "Всеобщее народное движение для возвращения Саакашвили", которое, по ее словам, за две недели поддержали 104 тыс человек.

"Я думаю, что придет хотя бы половина. Мы готовимся к мирной встрече… Мы хотим, чтобы самолет сел мирно", - цитирует Чарквиани Sputnik Грузия.

Политик добавила, что будет добиваться переговоров с главой МВД.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в очередной раз пообещал, что Саакашвили задержат, арестуют и посадят в тюрьму сразу же после того, как он ступит на грузинскую землю, понесут ответственность и те, кто попробует помешать полиции.

Он также обвинил сторонников экс-президента в разжигании национального противостояния.