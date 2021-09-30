Троих уроженцев Чечни обстреляли во Франции

Стрельба произошла во французском Нанте, ранения получили трое юношей чеченского происхождения. Об этом сообщает LCI.

Инцидент произошел 29 сентября в четыре часа дня. Первого пострадавшего, 19-летнего человека, ранили в грудную клетку. Второй пострадавший получил полю в ноги и лопатку. Третий также получил ранение в ноги. Все они были доставлены в Университетскую больницу города.

Отмечается, что на месте стрельбы найдено 20 девятимиллиметровых гильз. Также в городе был обнаружен обгоревший автомобиль, который, предположительно, был замечен на месте происшествия.