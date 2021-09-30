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Троих уроженцев Чечни обстреляли во Франции

Троих уроженцев Чечни обстреляли во Франции

Стрельба произошла во французском Нанте, ранения получили трое юношей чеченского происхождения. Об этом сообщает LCI.

Инцидент произошел 29 сентября в четыре часа дня. Первого пострадавшего, 19-летнего человека, ранили в грудную клетку. Второй пострадавший получил полю в ноги и лопатку. Третий также получил ранение в ноги. Все они были доставлены в Университетскую больницу города.

Отмечается, что на месте стрельбы найдено 20 девятимиллиметровых гильз. Также в городе был обнаружен обгоревший автомобиль, который, предположительно, был замечен на месте происшествия.

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