Замглавы Минприроды Крыма уходит в отставку

Председатель совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк освободил от должности заместителя министра экологии и природных ресурсов региона Ольгу Славгородскую, информирует пресс-служба правительства республики. Отмечается, что чиновник освобождена от должности по собственному желанию.

"Освободить Славгородскую Ольгу Александровну от должности заместителя министра экологии и природных ресурсов Республики Крым - заместителя Главного государственного инспектора Республики Крым", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства республики.