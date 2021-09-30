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Замглавы Минприроды Крыма уходит в отставку

Замглавы Минприроды Крыма уходит в отставку

Председатель совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк освободил от должности заместителя министра экологии и природных ресурсов региона Ольгу Славгородскую, информирует пресс-служба правительства республики. Отмечается, что чиновник освобождена от должности по собственному желанию.  

"Освободить Славгородскую Ольгу Александровну от должности заместителя министра экологии и природных ресурсов Республики Крым - заместителя Главного государственного инспектора Республики Крым", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства республики.

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