Эрдоган пригласил Путина в Турцию

Президент Турции Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину во время переговоров в Сочи посетить Турцию с ответным визитом.

"Я предложил ему совершить ответный визит в ближайшее время. Он положительно к этому отнесся", - цитирует Эрдогана телеканал NTV.

Он также предложил Путину провести совместный совет сотрудничества высшего уровня в Турции. "На это он тоже отреагировал позитивно", - добавил Эрдоган.

Напомним, что президенты России и Турции встретились накануне в Сочи.