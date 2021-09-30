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Эрдоган пригласил Путина в Турцию

Эрдоган пригласил Путина в Турцию

Президент Турции Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру  Владимиру Путину во время переговоров в Сочи посетить Турцию с ответным визитом.

"Я предложил ему совершить ответный визит в ближайшее время. Он положительно к этому отнесся", - цитирует Эрдогана телеканал NTV.

Он также предложил Путину провести совместный совет сотрудничества высшего уровня в Турции. "На это он тоже отреагировал позитивно", - добавил Эрдоган.

Напомним, что президенты России и Турции встретились накануне в Сочи.

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Вестник Кавказа

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