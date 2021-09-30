Песков рассказал о ситуации с COVID-19 в окружении Путина
Все заболевшие коронавирусом в окружении президента России Владимира Путина перенесли болезнь в легкой или бессимптомной форме, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Ни одного тяжелого случая, много бессимптомников", - ответил представитель официальной Москвы на соответствующий вопрос.
Кроме того, Песков сообщил о том, что заболевший адъютант Путина "уже, наверное, выздоровел полностью, потому что <...> он же все равно был привит", передает ТАСС.
Вестник Кавказа
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