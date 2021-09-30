Кремль позитивно оценил визит Эрдогана

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, прошедшие накануне в Сочи, принесли большую пользу Москве и Анкаре, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Это были весьма конструктивные, своевременные и нужные контакты, очень полезные для двух сторон", - цитирует его ТАСС.

По словам Пескова, прежде всего главы государств говорили о двусторонних отношениях: они обсудили тему газовых поставок, причем президент РФ очень высоко оценил "своевременные и эффективные решения" Анкары по "Турецкому потоку", благодаря которым "все было реализовано в срок".

Главы государств также рассмотрели возможности для продолжения военно-технического сотрудничества, в том числе расширение взаимодействия по ЗРК С-400 и ряду других направлений, включая и производство некоторых компонентов на территории Турции.

Песков указал, что в числе обсужденных крупных проектов была постройка АЭС "Аккую". "Говорили о возможном строительстве новых блоков и в целом о том, что нужно делать в плане нашего сотрудничества для зарождающегося сектора мирного атома, атомной энергетики в Турции", - отметил пресс-секретарь.

Он добавил, что Владимир Путин на встрече также говорил о сотрудничестве в космосе, возможности подготовки турецкого космонавта и другом.

Пресс-секретарь российского лидера указал, что президенты обсудили и послевоенное урегулирование между Азербайджаном и Арменией. "С российской стороны было подчеркнуто, что стороны должны искать компромиссное решение по делимитации границы и по развитию транспортной инфраструктуры", - цитирует Пескова РИА Новости.

Кроме того, уточнил он, Путин и Эрдоган подтвердили приверженность ранее достигнутым договоренностям по Сирии. Подробно на эту тему пресс-секретарь высказываться отказался.

Песков также прокомментировал соглашение по строительству учебно-испытательного центра в Киевской области для обслуживания турецких БПЛА Bayraktar. По его словам, позиция Москвы заключается в том, что в результате передачи таких систем вооружений Украине они могут использоваться ВС Украины против своего же народа, "и она хорошо известна в Турции".

Наконец, сообщил пресс-секретарь Путина, стороны договорились до конца года провести еще одну встречу - если позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" эксперт РСМД Кирилл Семенов, состоявшаяся накануне встреча не планировалась как решающая на каком бы то ни было направлении. "Никаких прорывов на вчерашних переговорах не планировалось, как и принятия новых меморандумов. В Сочи между президентами был иной формат диалога, не подразумевавший достижения договоренностей о каких-то серьезных вещах. Дело в том, что не настолько российско-турецкие отношения в настоящий момент находятся в кризисе, чтобы сторонам приходилось добиваться серьезных уступок по каким-то направлениям", - прежде всего сказал он.

"Скорее, стороны просто констатировали, что необходимо, вероятно, сохранить статус-кво в Идлибе и продолжить работу над выполнением уже имеющихся, достигнутых ранее договоренностей - как сочинского меморандума по северо-востоку Сирии, так и дополнительного протокола к меморандуму по Идлибу. Также согласились, что надо стремиться наполнить эти договоренности реальным практическим содержанием через положения, которые до сих пор не реализованы", - обратил внимание востоковед.

"Также обсудили и иные вопросы, представляющие взаимный интерес, - это и Южный Кавказ, и Ливия, и вопросы строительства новых атомных электростанций в Турции, и военно-техническое сотрудничество - но по всему широкому спектру тем каких-либо прорывных решений не намечалось", - добавил Кирилл Семенов.

Что касается компромиссов, о которых говорил Владимир Путин, то они уже найдены. "Мой подход к оценке российско-турецкой ситуации таков, что пока что все идет достаточно неплохо, в связи с чем здесь и сейчас идти на какие-то новые взаимные уступки не требуется. Необходимо по той же Сирии сохранять статус-кво и работать над теми положениями, которые еще не были имплементированы. И в целом, я не готов говорить, что стороны накануне пошли на какие-то уступки друг другу", - заключил эксперт РСМД.