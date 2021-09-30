Экс-президента Франции осудили на один год

Бывший французский лидер Николя Саркози признан виновным в незаконном финансировании собственной президентской избирательной кампании в 2012 году. Его приговорили к одному года тюремного заключения.

Отмечается, что речь идет о так называемом "деле Бигмалион", за которое политика задержали в 2018 году.

Суд согласился с обвинением в том, что экс-глава государства, а также еще 13 фигурантов в 2012 году вели двойную бухгалтерию, скрывая часть расходов избирательного штаба, чтобы не превысить предельно допустимую сумму.

Также суд заявил, что Саркози знал о законном пороге расходов на кампанию и был предупрежден о возможных перерасходах, однако он все равно продолжал свою президентскую кампанию.

Стоит добавить, что Сакрози назначили наказание строже, чем просило обвинение, которое требовало для него шесть месяцев тюрьмы, шесть - условно, и штраф в 3750 евро. Защита просила оправдание.

Приговор был вынесен в отсутствии Саркози. На суде его представлял адвокат Тьерри Эрзог.

