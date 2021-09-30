Ростуризм поддержит туристические экопроекты Кавказа инвестициями

Ростуризм совместно с властями регионов создадут на Кавказе новые сети этнокультурных и экологических маршрутов, - сообщили в ведомстве по итогам встречи руководителя Ростуризма Зарины Догузовой с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло.

"Проекты можно "докрутить" под запросы туриста, сделать современными. На принципах софинансирования Ростуризм будет развивать экомаршруты и вместе с регионами и инвесторами вдоль этих троп создавать сети некапитальных модульных экоотелей", - , отметили в ведомстве, передает РИА Новости.

Регионы будут проводить конкурсы, а ведомство утверждать их результаты и отправлять на них деньги - до 2024 года на это предусмотрено 5,3 млрд рублей, а для поддержки инвесторов в нацпроекте заложено 100 млрд рублей на 10 лет, - уточнили в пресс-службе Ростуризма.