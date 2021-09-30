Пьяный "бесправный" турист задержан за опасные маневры и стрельбу в Сочи

Подозреваемого водителя, открывшего стрельбу на дороге, задержали в Сочи, такое сообщение распространила пресс-служба МВД Краснодарского края.

Оказалось, что противоправные действия совершил, предположительно, лишенный водительских прав турист из Санкт-Петербурга.

Искать виновника ЧП начали после публикации в интернете накануне вечером видеозаписи, на которой внедорожник обгоняет справа попутную машину перед съездом с дороги под мост, после чего несколько раз немного притормаживает, слегка разворачивается и делает два выстрела в ехавшее за ним авто.

Проверка, проведенная правоохранителями, подтвердила все эти факты.

Хулиган по внешним признакам был в состоянии опьянения, но от медосвидетельствования отказался, ранее он был лишен водительских прав. Выстрелы дебошир совершал из аэрозольного пистолета.

На данный момент задержанный привлечен к ответственности по ч.2 ст.12.26 КоАП "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". Оружие и транспортное средство изъяты.