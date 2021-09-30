Сумерки дезориентировали водителя в Невинномысске

Один человек пострадал в Невинномысске вечером 29 сентября. В краевом УГИБДД ГУ МВД России, на улице Социалистической водитель машины "Опель Корса" сбил мужчину, переходившего дорогу не по пешеходному переходу.

Пострадавший госпитализирован с контузией головного мозга в состоянии травматического шока.

Установлено, что в момент аварии за рулем иномарки находился местный житель, он был трезв. По факту ведется проверка, степень ответственности участников устанавливается, отметили правоохранители.