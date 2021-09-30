На Крым надвигается очередной шторм

На ближайшие четыре дня из-за сильного ветра в Крыму объявлено штормовое предупреждение, - сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по республике.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 сентября, а также 1, 2 и 3 октября в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с. С 30 сентября по 1 октября в западных, центральных и восточных районах Крыма очень сильный ветер – до 20-25 м/с", - говорится в пресс-релизе, передает "Интерфакс".

Спасатели попросили жителей и гостей полуострова отложить походы в горы и лес, выход в Черное и Азовское море, а на улице подальше от ветхих строений и не оставлять автомобили под деревьями.