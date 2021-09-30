В России вновь растет смертность от COVID-19

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили более 24 тыс случаев заболевания, умерли за сутки 867 пациентов - максимум с начала пандемии.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 24 072 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 020 (8,5%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 3 998, в Петербурге - 2 077, в Московской области - 1 216. В Крыму новых случаев 389, в Ставропольском крае - 353, в Краснодарском крае - 217, в Дагестане - 117, в Кабардино-Балкарии - 77, в Северной Осетии - 69, в Чечне - 67, в Ингушетии - 66, в Карачаево-Черкесии - 52, в Адыгее - 47.

Суточный прирост составил 0,30%, общее число инфицированных в России достигло 7 487 138 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 18 826 человек, за весь период - 6 672 767 человек.

Умерли за сутки 867 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии 207 255 человек.