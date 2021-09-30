Народное собрание Дагестана возглавил Заур Аскендеров

Депутаты Народного собрания Дагестана седьмого созыва избрали нового председателя регионального парламента - большинством голосов им стал Заур Аскендеров.

За его кандидатуру проголосовали 82 депутата, против высказались трое. На посту председателя парламента Дагестана Аскендеров сменил Хизри Шихсаидова, возглавлявшего Народное собрание республики с февраля 2013 года, - передает "Интерфакс".

Заур Асевович Аскендеров родился 12 июля 1970 года. В 2009 году получил высшее образование по специальности "мировая экономика" в Институте мировой экономики. В 2015 году прошел переподготовку Дагестанском государственном университете, в 2016 году - в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Российский предприниматель, общественный и политический деятель. Депутат Государственной думы РФ VI и VII созывов, член фракции "Единая Россия". Член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Аскендеров является председателем Дагестанского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".