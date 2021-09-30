Ирина Винер будет лично присутствовать на ЧМ по художественной гимнастике в Японии

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова поедет на октябрьский чемпионат мира в Японии.

"Мы уже давно начали подготовку к чемпионату мира. Что касается меня, то я поеду вместе с командой на этот турнир", - сказала она, передает ТАСС.

Россию на соревнованиях представят в личном первенства – Арина и Дина Аверины, в групповых упражнениях – Анастасия Близнюк, Ольга Карасева, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева.