Ценные изразцы, вывезенные контрабандой в Британию, вернулись в Узбекистан (ФОТО)

правительство РУз

Глава Минтуризма и спорта Узбекистана Азиз Абдухакимов выразил благодарность сотрудникам Британского музея и лично его директору Хартвигу Фишеру за возвращение в страну шести древних керамических плиток, такое сообщение опубликовано на сайте узбекского правительства.

Министр также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в культурной и гуманитарной сферах.

В нем говорится, что ценные предметы были контрабандой вывезены из Узбекистана в прошлом году. К счастью, их удалось изъять во время таможенного досмотра в аэропорту Хитроу в Лондоне.

По согласованию с Ташкентом, с 17 мая по 1 августа изразцы были выставлены на экспозиции в Британском музее. Затем Джон Симпсон, старший куратор музея по Ближнему Востоку, вернул их посольству РУз.

Эксперты утверждают, что изделия датированы XIII-XIV веками, они относятся к комплексу Шахи-Зинда в Самарканде.