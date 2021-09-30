Террористам ИГИЛ вынесли приговор за подготовку терактов в Москве

Боевиков запрещенной в России террористической организации ИГИЛ осудили за подготовку террористических актов в столице России, сообщает пресс-служба ЦОС ФСБ.

"Вступил в законную силу приговор Второго западного окружного военного суда в отношении Алибекова И.А., Азизова М.Р., Баходурова Ф.Д., Мамурова У.К. и Шахмедова Т.И., причастных к деятельности запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ, - сказано в сообщении.

В ведомстве заявили, что осужденные под руководством эмиссара ИГИЛ организовали в Москве готовили взрывы у зданий полиции и образовательных учреждений. Для этого они организовали законспирированное сообщество. После совершения террористических актов боевики планировали сбежать в Сирию.

Отмечается, что Алибекова приговорили к 25 годам лишения свободы и штрафу в размере 300 тыс рублей, Азизова и Баходурова - к 18 годам и штрафу в 250 тыс каждому, Шахмедова - к 19 годам и штрафу в 250 тыс, Мамурова - к 18 годам тюрьмы.