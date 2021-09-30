В США заявили о готовности к сотрудничеству с Северной Кореей

Вашингтон не имеет враждебных намерений в отношении Пхеньяна и готов наладить двустороннее сотрудничество, сказал журналистам спецпредставитель США по КНДР Сон Ким.

"Хочу особо подчеркнуть, что Соединенные Штаты не имеют враждебных намерений в отношении КНДР", - сказал американский дипломат по окончании переговоров в Джакарте со своим южнокорейским коллегой Но Гю Доком.

Кроме того, Сон Кимтакже подтвердил готовность американской стороны к сотрудничеству с Пхеньяном в гуманитарной сфере.