Главная » Новости

Василий Голубев отказался от думского мандата

Василий Голубев отказался от думского мандата

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отказался от мандата депутата Государственной думы, - сообщило ростовское региональное отделение партии "Единая Россия".

"Лидеры территориальной группы №45 партийного списка кандидатов "Единой России", избранные в Государственную думу от Ростовской области, приняли решение отказаться от депутатских мандатов. Свою работу в регионе продолжат Василий Голубев, Светлана Пискунова и Михаил Гуров", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

1175 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!