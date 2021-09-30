Василий Голубев отказался от думского мандата

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отказался от мандата депутата Государственной думы, - сообщило ростовское региональное отделение партии "Единая Россия".

"Лидеры территориальной группы №45 партийного списка кандидатов "Единой России", избранные в Государственную думу от Ростовской области, приняли решение отказаться от депутатских мандатов. Свою работу в регионе продолжат Василий Голубев, Светлана Пискунова и Михаил Гуров", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.