Хакасия ознакомилась с культурой Дагестана

Фестиваль дагестанской культуры состоялся в Центре культуры и народного творчества имени Кадышева в Абакане, сообщает пресс-служба Миннац Дагестана.

Мероприятие было посвящено 100-летию образования Дагестанской АССР. Фестиваль открылся просмотром фильма, подготовленным к юбилейной дате. Затем со своими представлениями выступили творческие коллективы Центра культуры и зажигательный азербайджанский ансамбль "Олдар Юрду" (Страна огней).

Стоит отметить, что организаторами мероприятия выступили Хакасская региональная общественная организация "Центр сохранения культуры и традиций народов Дагестана "Родина гор", а также министерство национальной и территориальной политики Хакасии.