Братьям, побившим таможенников, предъявлено обвинение в Армении

Двум фигурантам уголовного дела о применении насилия к сотрудникам Комитета госдоходов Армении предъявлено обвинение, такое сообщение распространила пресс-служба Следственного комитета РА.

В нем говорится, что 25 сентября в 16:00 на Мегринском таможенном пункте житель села Агарак не позволил сотрудникам Сюникского территориального отдела КГД осмотреть его автомобиль. Мужчина начал спорить с чиновниками, а затем и вовсе, вместе с братом, нанес им удары руками и ногам, передает Sputnik Армения.

Братья обвиняются по ч.1 ст.316 (применение насилия против представителя власти) УК Армении. В качестве меры пресечения для них выбран арест, один из мужчин объявлен в розыск.

Идет следствие, устанавливаются все обстоятельства инцидента.