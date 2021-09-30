Узбекские банкоматы перестали принимать крупные долларовые купюры

В Узбекистане участились случаи подделки крупных купюр достоинством в 50 и 100 долларов США, вследствие чего банкоматы прекратили прием этих банкнот.

Сообщение о временной приостановке обмена валют в банкоматах в связи с учащением случаев приема фальшивой валюты, особенно купюр крупного достоинства - в $50 и $100 – направил коммерческим банкам единый общереспубликанский процессинговый центр Uzcard, - передает Podrobno.uz.

Когда баноматы страны возобновят обмен долларов, в Uzcard не сообщили.

В Узбекистане регулярно задерживают контрабандистов, которые пытаются завезти фальшивые купюры из Турции, а также из соседних государств. Узбекские правоохранители часто выявляют и местных "народных умельцев", печатающих долларовые банкноты на обычных принтерах.