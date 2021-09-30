В Алматы таксист вернул женщинам сумку с деньгами и веру в людей

Жителя Алматы Алинура Бекарыса наградили благодарственным письмом и памятным подарком за возвращение чемодана с крупной суммой денег, сообщает Polisia.kz.

Отмечается, что 19 сентября мужчина обнаружил в машине дипломат с деньгами и ценными украшениями, которые оставили две пассажирки.

Больше недели он искал этих женщин, чтобы вернуть 1,5 млн тенге и драгоценности. Как оказалось, забывшая чемодан женщина готова была попрощаться со своими сбережениями.

Замглавы департамента полиции Абдуали Нашарбеков пригласил юношу в ведомство и вручил ему благодарственное письмо и памятный подарок. Он также выразил благодарность родителям за воспитание и чуткость, проявленные в данной ситуации.

"Побольше бы таких ответственных парней, и можно не волноваться за будущее государства", - подчеркнул Нашарбеков.