Синоптик: москвичей ждет "марсианский" октябрь

Октябрь в Москве будет "марсианский", поделился прогнозом ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, пояснив, что в первой половине месяца дефицит осадков может достигать 60%, со взвесью пыли, чуть теплее нормы.

"Октябрь будет "марсианский". Атмосфера на Марсе, как известно, с очень низкой влажностью и постоянно летающей взвесью пыли. Октябрь будет противоположностью дождливому сентябрю", - сказал он.

При этом первая половина октября будет чуть теплее, буквально положительное отклонение от нормы 0,5-1 градус, передает РИА Новости.

Тишковец далее отметил, что во второй части месяца в Москву вернется нормальный октябрь: и по осадкам, и по температуре. "Я напомню, что средняя температура для Москвы ночью плюс 2,1, днем плюс 8,2. А по осадкам норма 59 миллиметров", - сказал он.