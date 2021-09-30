"Лукойл" поможет Казахстану в разработке нефтяного месторождения Каламкас

Казахстан приступает к освоению морского нефтяного месторождения Каламкас-море, партнером страны в этом проекте станет российская нефтяная компания "Лукойл", - заявил сегодня в ходе пленарного заседания XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Мы приступаем к освоению крупного месторождения Каламкас-море (Хазар). Определен стратегический партнер с российской стороны - это компания "Лукойл". Общая стоимость проекта составит около $5 миллиардов", - сказал Токаев, передает ТАСС.