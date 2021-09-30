Неизвестные украли все из лагеря альпинистов в Сванети

Базовый лагерь альпинистов из России и Украины, которые собирались совершить восхождение на гору Ушба, ограбили в Сванети. Об этом рассказали сами потерпевшие.

Преступление было совершено 19 сентября, но детали его стали известны только сейчас.

В этот день с утра туристы обнаружили пропажу всего альпинистского снаряжения, ноутбуков, фотоаппаратуры, денег и документов. Воры не побрезговали даже скрипкой.

В общей сложности преступники нанесли ущерб на сумму свыше $30 тыс, пишет Sputnik Грузия.

Сами альпинисты подозревают в происходящем группу людей, посещавших лагерь перед этим. Альпинисты обратились в полицию, но результатов расследование пока не дало.

Один из туристов, Глеб С., рассказал, что в местном селе Бечо действует банда, регулярно грабящая туристов, причем местных властей это не интересует.

Комментариев от МВД Грузии пока не поступало.