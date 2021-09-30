ЦБ совершил покупку валюты на внутреннем рынке на 14,9 млрд рублей

Банк России купил на внутреннем рынке валюту с расчетами 29 сентября на сумму 14,9 млрд рублей, информирует пресс-служба регулятора.

Напомним, что российский Минфин с 15 января вернулся к покупкам валюты по бюджетному правилу и за данный период объем покупки валюты на внутреннем рынке превысил 1,6 трлн рублей.

Ранее ЦБ уже совершал упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.