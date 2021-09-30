Токаев: Россию и Казахстан объединяют экологические проблемы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на XVII форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, заявил, что обе страны должны активизировать совместные усилия по борьбе с экологическими проблемами.

"Казахстан и Россия имеют схожие экологические проблемы. Это высокий уровень загрязнения воздуха, воды, почвы, накопление радиационных и промышленных отходов. Более того, учитывая наше соседство, многие проблемы, по сути, являются общими для двух государств", - отметил он.

Токаев подчеркнул, что для решения проблем были подписаны семь соглашений в области экологии, сохранения биоразнообразия, использования трансграничных водных объектов. По его словам, данные соглашения планомерно реализуются. "Однако экологическая ситуация продолжает ухудшаться, ее решение требует активизации именно совместных усилий на международном уровне", - добавил глава государства.

Президент также напомнил, что катастрофическое обмеление Урала принесет угрозу жителям Казахстана и России.