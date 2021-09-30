Керчь возглавил Святослав Брусаков

Депутаты горсовета Керчи сегодня выбрали главой администрации города Святослава Брусакова, исполнявшего обязанности сити-менеджера после отстранения от должности Сергея Бороздина, - сообщили в пресс-службе горадминистрации.

"Единогласно согласовали Святослава Брусакова на должность главы администрации Керчи", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Сыятослав Брусаков с 2007 года занимал различные должности в городском совете и в избиркоме Крыма, а с августа 2021 года был первым заместителем главы администрации Керчи.

Всего для участия в конкурсе на должность главы администрации Керчи подали документы шесть человек. Помимо Брусакова, в финал вышел замначальника Автоколонны ГУП "Крымтроллейбус" Николай Дубинин.