Школьники сошлись в массовой драке в Ташкенте (ВИДЕО)
Массовая драка старшеклассников произошла в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД узбекской столицы.
ЧП случилось 28 сентября в 13.20 по местному времени. Правоохранители установили, что в стычке приняли участие около 20 учеников 9 и 10 классов школы №94 и 9 класса школы №145.
Конфликт произошел в результате оскорбительной переписки детей в мессенджере, после которой они решили выяснить отношения оффлайн, передает Sputnik Узбекистан.
Встреча была назначена на улице Амира Темура в Мирабадском районе, прямо на проезжей части дороги молодые люди, обменявшись несколькими словами, перешли к драке.
Идет расследование.
Вестник Кавказа
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