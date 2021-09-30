Школьники сошлись в массовой драке в Ташкенте (ВИДЕО)

Массовая драка старшеклассников произошла в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД узбекской столицы.

ЧП случилось 28 сентября в 13.20 по местному времени. Правоохранители установили, что в стычке приняли участие около 20 учеников 9 и 10 классов школы №94 и 9 класса школы №145.

Конфликт произошел в результате оскорбительной переписки детей в мессенджере, после которой они решили выяснить отношения оффлайн, передает Sputnik Узбекистан.

Встреча была назначена на улице Амира Темура в Мирабадском районе, прямо на проезжей части дороги молодые люди, обменявшись несколькими словами, перешли к драке.

Идет расследование.