Армия Беларуси укрепилась российскими БТР-82А

Первая партия российских бронетранспортеров БТР-82А поступила в Беларусь, вторая партия готовится к отправке в ноябре этого года, информирует пресс-служба Минобороны союзного государства.

"Основная часть новой бронетехники поступит на вооружение 120-й отдельной механизированной бригады. Несколько единиц БТР-82А получат 72 ОУЦ (Объединенный учебный центр) и Военная академия Беларуси", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства Беларуси.