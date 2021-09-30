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Армия Беларуси укрепилась российскими БТР-82А

Армия Беларуси укрепилась российскими БТР-82А

Первая партия российских бронетранспортеров БТР-82А поступила в Беларусь, вторая партия готовится к отправке в ноябре этого года, информирует пресс-служба Минобороны союзного государства.  

"Основная часть новой бронетехники поступит на вооружение 120-й отдельной механизированной бригады. Несколько единиц БТР-82А получат 72 ОУЦ (Объединенный учебный центр) и Военная академия Беларуси", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства Беларуси.

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Вестник Кавказа

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