ТЦ "Авиапарк" в Москве грозит закрытие за нарушение антиковидных мер

Московский торговый центр "Авиапарк" на Ходынском поле могут закрыть из-за нарушений масочного режима, заявил главный инспектор столичного объединения административно-технических инспекции Антон Романов.

"В ходе проведения ежедневных рейдов объединением было установлено, что в торговом центре "Авиапарк" большое количество посетителей находилось без средств индивидуальной защиты", - приводит слова Романова "Интерфакс".

Он отметил, что в нескольких магазинах продавцы обслуживали клиентов без средств индивидуальной защиты.

Торговому центру могут выписать штраф в размередо 300 тыс рублей. Сумма может увеличиться до 1 млн, если будут выявлены факты причинения вреда здоровью человека. Также "Авиапарк" могут закрыть на 3 месяца.

"Авиапарк" стал четвертым столичным ТЦ, где за последние дни выявили нарушения масочного режима. Ситуация с COVID-19 в Москве ухудшилась в сентябре, зафиксирован рост заболеваемости. В городе остается обязательным масочный режим в транспорте и общественных местах.