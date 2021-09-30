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Стоимость газа в Европе превысила $1100 за тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе превысила $1100 за тысячу кубометров

Сегодня в ходе утренних торгов цена на газ в Европе вновь обновила исторический рекорд, пройдя психологический рубеж в $1100 за 1 тыс кубометров, - свидетельствуют данные биржи ICE.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $1101,6 за 1 тыс кубометров, а общий рост цены газа с начала дня составил около 5%, - передает ТАСС.

Сильное отставание в закачке газа в ПХГ Европы и растущий спрос на газ привели к тому, что цены на него в Европе побили рекорды и могут превысить их значения в ближайшее время, - заявлял ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

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Вестник Кавказа

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