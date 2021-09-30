Автосалон вернул "Фенербахче" деньги за переход Зайца

Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" по ошибке перевел деньги за переход полузащитника Михи Зайца в компанию по продаже автомобилей, информирует пресс-служба клуба.

Зайц перешел в "Фенербахче" из итальянского "Эмполи" в 2019 году, в сентябре 2020 года турецкий клуб произвел транзакцию последней части выплаты за трансфер игрока в размере более €830 тыс, но сумма по ошибке поступила на счет нидерландской компании по покупке и продаже автомобилей, которая впоследствии отказалась возвращать деньги.

"Фенербахче" подал в суд Нидерландов с требованием вернуть сумму, иск был удовлетворен и деньги вернулись клубу, сообщает ТАСС.