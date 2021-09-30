Берлускони: Путин - единственный выдающийся политик

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони заявил, что президент России Владимир Путин является единственным выдающимся лидером на современной международной политической арене.

Он также отметил, что кандидат на пост канцлера ФРГ Олаф Шольц слишком скромен для того, чтобы управлять Германией.

"Вся итальянская политика испытывает сложности из-за отсутствия настоящих лидеров, скажу больше - вся мировая политика. Смотрите, что происходит в Европе, главным образом в Германии, где никто не победил, и Шольц формирует новое правительство. Но я его хорошо знаю, и заверяю вас, что он политик скромных способностей. Слишком скромных, чтобы вести такую великую страну, как Германия, после 16 лет Ангелы Меркель", - сказал Берлускони в интервью изданию La Stampa.

Стоит напомнить, что 29 сентября он отпраздновал 85-летие. Свои поздравления выразил и российский лидер Владимир Путин.

"Недавно мне позвонил, чтобы поздравить, мой друг Путин. Я ему сказал следующее: "Влади, ты меня знаешь и я искренен, в мире из выдающихся лидеров остался только ты. Мы посмеялись, но я не шучу, это - правда", - сказал бывший премьер Италии.