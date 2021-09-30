Именные сиденья для знати нашли археологи в пергамском Колизее

В античном городе Пергам, сейчас расположенном в турецкой провинции Измир, археологи на раскопках древнего амфитеатра обнаружили сиденья возрастом 1,8 тыс лет, на которых сидели представители знати. Об этом пишет Daily Mail.

Ученые Немецкого археологического института, ведущие исследования, утверждают, что амфитеатр построили в римскую эпоху как копия Колизея, он был рассчитан на 50 тыс зрителей.

Кроме обычных сидений были и пять особенных, предназначавшихся для высшей знати.

Археолог Феликс Пирсон заявил, что жители Пергама хотели построить собственный Колизей, куда могли бы приходить представители всех слоев общества. "Но у людей из высшего сословия или знатных семей были отдельные места в специальных секциях с выгравированными на них именами", - цитирует его РИА Новости.

На арене, считают ученые, велись бои с участием гладиаторов и животных, ее также могли использовать для публичных казней и реконструкции военных сражений.