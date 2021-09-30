Корабли ЧФ отработали отражение массированного ракетного авиаудара

Корабли Черноморского флота (ЧФ) России провели военные учения в Черном море, - сообщили сегодня в пресс-службе флота.

"Корабли ЧФ отразили массированный ракетный авиационный удар условного противника в ходе проведения совместных учений с соединением ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО)", - рассказали в пресс-службе, передает РИА Новости.

По замыслу маневров ракетный крейсер "Москва", фрегат "Адмирал Григорович", сторожевой корабль "Ладный", ракетные катера "Ивановец" и "Р-60" выполняли задачи по защите судоходства и охране объектов морской экономической деятельности России в Чёрном море, когда по ним имитировали удар противника самолеты соединения ВВС и ПВО ЮВО, базирующиеся в Крыму. Группировка кораблей условно уничтожила авиацию "противника" и его ракеты на максимальной дальности, - говорится в сообщении.