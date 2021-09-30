ДТП в Нур-Султане привело к гибели пятерых человек

Смертельная автоавария произошла в Нур-Султане в ночь на четверг, сообщает пресс-служба городской полиции.

В ведомстве заявили, что, 19-летний водитель Toyota Camry двигался по мосту через реку Есиль на большой скорости в сторону улицы Сарайшык. Не справившись с управлением, юноша выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Ravon Nexıa.

В результате происшествия погибли пять человек.

"На месте происшествия скончались оба водителя и три пассажира. Одна пассажирка Toyota Camry госпитализирована в тяжелом состоянии в городскую больницу", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 345 УК Казахстана.