Грузовик протаранил припаркованное авто на Ставрополье

Водитель автомобиля "БЕЛАВА" не справился с управлением и врезался в стоящий за пределами дороги автомобиль "ВАЗ-21070", авария произошла на трассе Обход поселка Иноземцево.

Пострадал водитель "ВАЗа", он находится в больнице. Первая помощь была оказана его пассажиру.

В краевом УГИБДД ГУ МВД России сообщили, что за рулем большегруза находился житель Краснодарского края. По факту ведется проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.