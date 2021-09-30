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Грузовик протаранил припаркованное авто на Ставрополье

Грузовик протаранил припаркованное авто на Ставрополье

Водитель автомобиля "БЕЛАВА" не справился с управлением и врезался в стоящий за пределами дороги автомобиль "ВАЗ-21070", авария произошла на трассе Обход поселка Иноземцево.

Пострадал водитель "ВАЗа", он находится в больнице. Первая помощь была оказана его пассажиру.

В краевом УГИБДД ГУ МВД России сообщили, что за рулем большегруза находился житель Краснодарского края. По факту ведется проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

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Вестник Кавказа

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