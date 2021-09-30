Два ингушских тейпа в Назрановском районе устроили разборки, есть раненые

Жители одного из сел Назрановского района Ингушетии устроили стрельбу, несколько человек госпитализированы, - сообщили сегодня в пресс-службе республиканского МВД.

"Пострадали четыре человека, один человек задержан, министерство внутренних дел проводит проверку по данному факту", - цитирует собеседника "Интерфакс".

По предварительной информации, на улице в селе Гази-Юрт Назрановского района между соседскими детьми из тейпов Костоевых и Кациевых произошла ссора, в которую позже вмешались взрослые. Мужчины решили встретиться на поле, где и произошла стрельба: огнестрельные ранения получили несколько человек, которые доставлены в ближайшую больницу. Одному из пострадавших ампутировали ногу. Задержан предполагаемый зачинщик перестрелки Костоев, - сообщил агентству информированный источник.