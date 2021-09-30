Нутрициолог назвала полноценную альтернативу кофе

Специалист по питанию Татьяна Залетова назвала способы отказаться от кофе или уменьшить его употребление.

В беседе с радио Sputnik она сообщила, что в качестве альтернативы можно попробовать цикорий, напоминающий кофе по вкусу и цвету, но не имеющий бодрящего эффекта.

В цикории отсутствует кофеин, так что его могут пить гипертоники, страдающие остеопорозом и проблемами с усвоением кальция, подчеркнула специалист.

Обратить внимание на этот напиток стоит и людям с синдромами дефицита внимания и хронической усталости, а также страдающим кофеиновой зависимостью и заболеваниями поджелудочной, указала Залетова.

Проще же всего, по ее словам, вернуть в норму режим сна и отдыха, тогда постоянная кофеиновая стимуляция не понадобится.

Кроме цикория, стимулируют нервную систему, причем очень мягко, и некоторые продукты, например, приправы, эфирные масла и цитрусовые.