Вильфанд: туристам не стоит рассчитывать на бархатный сезон на юге России

Бархатный сезон на Юге России в этом году закончится, не успев начаться – он будет на две недели короче, чем в прошлом, - сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Бархатный сезон на юге Европейской России уже заканчивается. Температура воды и воздуха - от силы 19 градусов, может быть продержится до середины следующей недели... Он будет существенно короче, чем в прошлом году, когда бархатный сезон длился до конца третьей недели октября", - рассказал специалист, передает РИА Новости.

Осеннее солнце в прошлом году очень хорошо прогревало деятельный слой океана, а в этом году было облачно, и море прогрелось слабо, - пояснил синоптик.