Узбекистан принимает Дни азербайджанского кино

В рамках XIII Ташкентского международного кинофестиваля "Жемчужина Шелкового пути" проходят Дни азербайджанского кино, в ходе которых вниманию гостей фестиваля будут предложены восемь картин – "Дочь рыбака" Исмаила Сафарали, "Внутренний город" Руфата Гасанова, "Олимпия" Али Саттара Гулиева, "Фарида" Ксении Лагутиной, "Мы" Ормана Алиева, "Последний" Фариза Ахмедова, "Время диких журавлей" Мурада Гусейнова и "Две дороги" Мурада Гусейнова и Саддама Мехтиева.

Азербайджанская делегация на мероприятии представлена – завотделом кинематографии министерства культуры, кинорежиссером Руфатом Гасановым, директором Baku Media Center, кинорежиссером Орманом Алиевым, директорлм киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, кинорежиссером Фаризом Ахмедовым, народным артистом Азербайджана, кинорежиссером Вагифом Мустафаевым и другими.

XIII Международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути" продлится до 3 октября.