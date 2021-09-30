Четыре человека пострадали в аварии на "встречке" в Чечне

Крупное ДТП произошло накануне вечером в Курчалоевском районе, такое сообщение распространило ГУ МВД по Чечне.

На автодороге Ойсхар-Курчалой-Мескер-Юрт водитель "Лада Гранта", мужчина 1972 г.р., выехал на встречную полосу, где столкнулся с двигающимся во встречном направлении "ВАЗ-217030", под управлением жителя Дагестана, 1996 г.р.

Оба водителя и две пассажирки "Приоры" с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

Выясняются обстоятельства аварии и степень вины участников.