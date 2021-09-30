Бывший глава Минобороны Армении задержан по обвинению в хищении в особо крупном размере

Следственный департамент СНБ Армении объявил о задержании экс-министра обороны Давида Тонояна, которого обвиняют в хищении $4,5 млн, сообщает пресс-служба ведомства.

"Давид Тоноян задержан и привлечен в качестве обвиняемого за хищение в особо крупных размерах ($4,5 млн), совершение фальсификаций и общественно опасных действий", - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что департамент направил в суд ходатайство о его аресте.

Напомним, что Тоноян занимал пост главы Минобороны Армении с мая 2018 по ноябрь 2020 гг.