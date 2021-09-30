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Компании-изобретатели получат компенсации на затраты в Москве

Компании-изобретатели получат компенсации на затраты в Москве

Участники Московского инновационного кластера с 1 октября могут подать заявки на компенсацию затрат, связанных с созданием нового продукта, говорится в сообщении пресс-службы мэрии и правительства столицы.

Уточняется, что претенденты могут рассчитывать на субсидию в сумме до 50 млн рублей.

"Подать заявку на эту субсидию могут компании и индивидуальные предприниматели, которые существуют не менее года. Размер субсидии не может превышать 50% объема затрат и выручки от реализации нового или модернизированного продукта", - пояснил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.

Уточняется, что возмещаться будут затраты на разработку технологической и конструкторской документации, электронных 3D-моделей продукта и технического проекта.

 

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