Компании-изобретатели получат компенсации на затраты в Москве

Участники Московского инновационного кластера с 1 октября могут подать заявки на компенсацию затрат, связанных с созданием нового продукта, говорится в сообщении пресс-службы мэрии и правительства столицы.

Уточняется, что претенденты могут рассчитывать на субсидию в сумме до 50 млн рублей.

"Подать заявку на эту субсидию могут компании и индивидуальные предприниматели, которые существуют не менее года. Размер субсидии не может превышать 50% объема затрат и выручки от реализации нового или модернизированного продукта", - пояснил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.

Уточняется, что возмещаться будут затраты на разработку технологической и конструкторской документации, электронных 3D-моделей продукта и технического проекта.