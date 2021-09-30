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Узбекская Coca-Cola стала турецкой

Узбекская Coca-Cola стала турецкой

Турецкая Coca-Cola icecek (CCI) A.S приобрела 57,1% госактивов в совместном предприятии (СП) Coca-Cola Bottlers Uzbekistan Ltd, - сообщили в Минфине Узбекистана.

"В счет оплаты покупной цены в размере $252,28 млн, уплаченной АУГА, CCI стала обладателем 57,118% акций Coca-Cola Bottlers Uzbekistan. Приобретение официально завершено", - пояснили в Минфине, передает Sputnik Узбекистан.

Месяцем ранее агентство по управлению госактивами (АУГА) Узбекистана по итогам тендера объявило о продаже 57,1% госактивов в СП Coca-Cola Bottlers Uzbekistan Ltd турецкой Coca-Cola icecek A.S. Оставшаяся доля в Coca-Cola Bottlers Uzbekistan косвенно принадлежит американской The Coca-Cola Company.

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Вестник Кавказа

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