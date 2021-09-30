Плохая погода стала причиной более 90 автоаварий в Нур-Султане
В столице Казахстана резко возросло число ДТП после ухудшения погодных условий, сообщает пресс-служба департамента полиции республики
Из-за погодных условий в столице Казахстана резко выросло количество дорожных аварий.
"За прошедшие сутки в столице зарегистрировано 91 ДТП", - сказано в сообщении.
В ведомстве призвали водителей быть максимально внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирования, а также снижать скорость движения перед пешеходными переходами.
В полиции напомнили, что наиболее опасным для водителей является мокрый асфальт.
Вестник Кавказа
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