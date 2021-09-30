Плохая погода стала причиной более 90 автоаварий в Нур-Султане

В столице Казахстана резко возросло число ДТП после ухудшения погодных условий, сообщает пресс-служба департамента полиции республики

Из-за погодных условий в столице Казахстана резко выросло количество дорожных аварий.

"За прошедшие сутки в столице зарегистрировано 91 ДТП", - сказано в сообщении.

В ведомстве призвали водителей быть максимально внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирования, а также снижать скорость движения перед пешеходными переходами.

В полиции напомнили, что наиболее опасным для водителей является мокрый асфальт.